L’Isola dei Famosi Mario Adinolfi si rasa in diretta | il nuovo look barattato con la salvezza e una bistecca

L'11 giugno sull’Isola dei Famosi, il coraggio e la spontaneità hanno preso il centro della scena. Mario Adinolfi si è rasato in diretta, scambiando il nuovo look con la salvezza e una bistecca, lasciando tutti senza parole. Con lui, anche Mirko Frezza ha scelto un gesto audace: tatuarsi. La puntata ha offerto momenti di pura adrenalina e risate, dimostrando che sull’isola niente è come sembra... e Mario Adinolfi ha dimostrato di essere pronto a tutto.

Il naufrago ha detto addio a barba e capelli per evitare la nomination, accettando una sfida degli autori e guadagnandosi una bistecca. Con lui anche Mirko Frezza, che ha preferito farsi tatuare. Sull'Isola dei Famosi, la puntata dell'11 giugno ha regalato momenti esilaranti e intensi, con prove che hanno messo alla prova i naufraghi non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. Tra i protagonisti della serata spicca Mario Adinolfi, che ha accettato una sfida pur di evitare il temutissimo televoto e ottenere una succulenta bistecca: radersi completamente capelli e barba. Prove "di stile" per evitare la nomination Gli autori del reality hanno deciso di ribaltare le dinamiche del gioco introducendo una prova singolare, già vista in altre edizioni: i naufraghi avrebbero potuto evitare la nomination accettando di sottoporsi a un cambio radicale del look.

