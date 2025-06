L’Isola dei Famosi in leggero aumento gli ascolti della puntata di mercoledì 11 giugno

L’Isola dei Famosi torna a crescere, portando un po’ di entusiasmo tra gli appassionati. Dopo due settimane ferme al 13% di share, la sesta puntata di mercoledì 11 giugno ha registrato un moderato ma incoraggiante aumento, raggiungendo il 15%. Condotta da Veronica Gentili, con Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli in Honduras, la serata ha regalato momenti di suspense e guest special. Ma quali sono le sfide che attendono i naufraghi nelle prossime settimane?

Dopo le ultime due puntate ferme al 13% di share, crescono moderatamente gli ascolti del reality di Canale 5, “ L’Isola dei Famosi “. Nella serata di ieri mercoledì 11 giugno, è andata in onda la sesta puntata condotta da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato in Honduras, Pierpaolo Pretelli. Tra gli ospiti presenti in studio vi erano anche Giuseppe Cruciani e Gilda Provenzano “ La Giss “. La puntata ha conseguito il 15% di share e un ascolto medio di 1.799.000 telespettatori, registrando così un incremento sia in termini di share che di spettatori rispetto alla puntata del 4 giugno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it