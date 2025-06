Liquid Glass Apple | cos’è novità piattaforme e rilascio della rivoluzione UI

Durante il WWDC 2025, Apple ha rivoluzionato il suo universo digitale con Liquid Glass, un nuovo linguaggio visivo che ridefinisce l'interfaccia utente. Questo aggiornamento, più di una semplice novità estetica, promette di migliorare l'esperienza utente attraverso piattaforme più intuitive e dinamiche. Un vero e proprio salto evolutivo, che colloca Apple all'avanguardia dell'innovazione, affinché ogni interazione diventi più fluida e coinvolgente. È il futuro del design, pronto a trasformare il nostro modo di interagire con la tecnologia.

Durante il WWDC 2025, Apple ha svelato non solo il cambio di denominazione dei suoi OS (da iOS 19 a iOS 26, per allinearsi all’anno di utilizzo effettivo), ma anche Liquid Glass: una radicale revisione del design dell’interfaccia utente. Questo linguaggio visivo unificato, precedentemente noto in ambito interno come “Solarium”, rappresenta il più significativo aggiornamento estetico dai tempi del passaggio allo stile flat con iOS 7. Liquid Glass introduce un’estetica ispirata al vetro stratificato e semitrasparente su tutte le piattaforme Apple. Gli elementi UI rifrangono la luce, adattano la tinta alle modalità chiarascura e creano profondità dinamica, sostituendo la staticità delle precedenti interfacce con un’esperienza organica e reattiva. 🔗 Leggi su Pantareinews.com