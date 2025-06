L’influencer Big Luca condannato dall’Antitrust per contenuti che promettevano guadagni facili e sicuri Lui risponde brindando su Instagram | Alla mia

L'influencer Big Luca, condannato dall’Antitrust per aver promesso guadagni facili senza trasparenza, brinda su Instagram alla mia segnalazione. La vicenda evidenzia l'importanza di tutelare i consumatori nel mondo digitale, dove la trasparenza è fondamentale. Ma come reagirà il pubblico di fronte a queste controversie? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa difficile battaglia tra influencer e tutela dei diritti.

L’influencer Luca De Stefani, noto come “Big Luca” assieme ad altri cinque colleghi sono stati sanzionati per un totale di 65mila euro, “per aver diffuso sistematicamente comunicazioni pubblicitarie senza le necessarie indicazioni di trasparenza, violando i diritti dei consumatori.” A darne notizia Federconsumatori che accoglie con favore l’intervento dell’AGCM, orientato alla tutela degli utenti nel mercato digitale, soprattutto in ambiti particolarmente sensibili come quello dell’” infobusiness o, come abbiamo recentemente denunciato, quello delle diete raccomandate da sedicenti professionisti privi di qualsiasi certificazione “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’influencer Big Luca condannato dall’Antitrust “per contenuti che promettevano guadagni facili e sicuri”. Lui risponde brindando su Instagram: “Alla mia”

