Linea 1 stop estivo | disagi anche per Aversa metro inutilizzabile per Napoli

L’estate porta con sé una sfida inattesa per i pendolari di Napoli e Aversa, con la Linea 1 della metropolitana che si ferma dal 23 giugno al 15 settembre. Tre fermate chiave – Piscinola, Chiaiano e Frullone – resteranno chiuse per lavori di manutenzione, creando disagi e disorientamento. Un intervento essenziale per garantire sicurezza e efficienza futura, ma che richiede pazienza e adattamento da parte di tutti.

Dal 23 giugno al 15 settembre chiuderanno tre fermate chiave della Linea 1 della metropolitana di Napoli: Piscinola, Chiaiano e Frullone. Uno stop necessario per consentire il rifacimento di uno dei binari, logorato dal tempo. Un intervento programmato, ma che rischia di mandare in tilt i collegamenti con la città, soprattutto per i pendolari dell'area .

