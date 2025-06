L’incidente mortale Il Comune chiude la lite Un maxi-risarcimento

Una tragica perdita che ha scosso la comunità di Pontedera si conclude con un maxi risarcimento di 255mila euro, ponendo fine alla disputa tra il Comune e i familiari di Marco Junior Del Rosso. L’accordo transattivo sancisce la chiusura di una vicenda dolorosa, lasciando spazio a una riflessione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità collettiva. La tragedia si è consumata in via Vittorio Veneto, un ricordo indelebile che ora si spera possa portare a maggiori precauzioni sulle strade.

Con un accordo transattivo tra le parti da 255mila euro si conclude la disputa tra il Comune di Pontedera ed i familiari del giovane barman morto in un incidente stradale nel settembre del 2020. Lo schianto contro i new jersey, installati al centro della carreggiata con funzione di spartitraffico, in via Vittorio Veneto, nella notte tra il 24 e il 25 settembre del 2020, costò la vita al barman Marco Junior Del Rosso, proprio mentre tornava a casa dopo aver festeggiato i 30 anni. Una notizia tragica che gettò nello sconforto un’intera comunità, soprattutto quelle di Pontedera, dove lavorava, e Bientina, dove viveva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’incidente mortale . Il Comune chiude la lite. Un maxi-risarcimento

