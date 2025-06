L' illustratore fiorentino Degl' Innocenti firma il manifesto di Sentiero Film Factory

Firenze si prepara ad accogliere l’attesa quinta edizione di Sentiero Film Factory, il festival che trasforma la città in un palcoscenico di creatività e innovazione cinematografica. Il nuovo manifesto, firmato dall’illustratore fiorentino Degl Innocenti, cattura l’essenza di un evento che unisce cinema, community e talento emergente. Un’occasione imperdibile per scoprire nuovi orizzonti narrativi e incontrare i protagonisti del settore, che promette di lasciare il segno anche questa volta.

Firenze, 12 giugno 2025 – Un cielo che si fa schermo, una città che si fa comunità: ecco cosa rivela il manifesto (da oggi online e sui social) della 5a edizione Sentiero Film Factory, il primo festival fiorentino di cortometraggi e lungometraggi opera prima e seconda che racchiude in un unico evento incontri industry, workshop, pitch per sceneggiature e masterclass con professionisti del settore, che si terrà nel cuore dell’Oltrarno fiorentino dal 12 al 20 settembre (ingresso libero). Firmata dall’artista e illustratore fiorentino Jacopo degl’Innocenti (Japa), la locandina è una composizione ricca di poesia visiva, capace di racchiudere in un’unica immagine l’anima del festival: la condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it