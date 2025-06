Liguria Wwf e associazioni chiedono più treni | Serve un piano per orari regolari e linee connesse

Liguria, terra di bellezze naturali e pendolari quotidiani, si trova di fronte a una sfida cruciale: migliorare il trasporto ferroviario regionale. WWF, Legambiente, Fiab, Fridays for Future e le associazioni dei pendolari hanno unito le forze per evidenziare le gravi carenze dell’orario estivo 2025 e chiedono con forza un piano urgente per garantire orari regolari e linee più connesse. È giunto il momento di ascoltare queste voci e agire per un futuro sostenibile e più efficiente.

A pochi giorni dall'entrata in vigore dell'orario estivo 2025, Wwf, Legambiente, Fiab, Fridays for future e numerosi comitati pendolari liguri, hanno pubblicato un documento in cui denunciano le gravi carenze del trasporto ferroviario regionale e chiedono un intervento immediato da parte della.

Liguria, Wwf e associazioni chiedono più treni: Serve un piano per orari regolari e linee connesse; I pendolari di Novi e quelli della Mimoal chiedono alla Liguria le fermate dei treni regionali a Mortara e San Cristoforo; Treno Intercity salta la stazione di Imperia: Regione e Assoutenti chiedono indennizzi.

