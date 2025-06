lido allarme sicurezza arrivano i vigilantes

Dopo un ondata di episodi di violenza, il Lido si mobilita per tutelare la sicurezza e garantire un’atmosfera più serena. Imprenditori e amministratori hanno deciso di affidarsi a vigilantes privati, pronti a sorvegliare le aree più problematiche anche fuori dagli orari tradizionali. Questa misura mira a preservare la tranquillità della movida e a rassicurare residenti e visitatori, perché la sicurezza non conosce orari e deve essere una priorità sempre.

Movida sotto pressione. Dopo l'ennesimo episodio di violenza accaduto martedì sera all'ora dell'aperitivo, gli imprenditori del Lido fanno quadrato e scelgono la vigilanza privata per correre ai ripari. È ormai deciso: verrà attivata una vigilanza privata a presidio della zona e a supporto delle forze dell'ordine negli orari più critici. Orari che non sono solo notturni. Perché l'ultimo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di un martedì di giugno, in uno dei tanti locali della movida. Un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica ("era in condizioni impietose - ci racconta il titolare di quel locale -, sbavava e non si reggeva in piedi"), ha dato in escandescenze.