Libri Una fiaba per guarire il mondo partendo dalle piccole cose

In un mondo che spesso sembra troppo grande e complicato, una fiaba può insegnarci a riscoprire il potere delle piccole azioni. "La fattoria magica" di Michela Cattani, arricchita dalle illustrazioni di Alice Nicolini, ci guida in un viaggio incantato dove gentilezza e imperfezione diventano strumenti per guarire il pianeta. Perché anche le cose più semplici possono fare una grande differenza: scopriamolo insieme.

Roma, 12 giu. (askanews) – TS Edizioni pubblica, anche in edizione e-book, un nuovo libro della Collana “Gli Aquiloni – Grandi autori per piccoli lettori”: La fattoria magica. Una fiaba per guarire il mondo partendo dalle piccole cose di Michela Cattani, con illustrazioni di Alice Nicolini. Pamela la mela, Gedeone il melone e i loro amici accolgono con gentilezza insetti e uccellini affamati, convinti che l’imperfezione non sia un difetto ma un dono. Con loro grande sorpresa, però, al momento del raccolto i frutti bacati vengono scartati perché non perfettamente in linea con i gusti della gente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

