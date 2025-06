Libri in provincia di Bergamo prestiti per ragazzi su del 18% dal pre Covid

Nel cuore della provincia di Bergamo, la passione per la lettura dei giovani si è riaccesa con entusiasmo nel 2024. Con oltre due milioni di libri prestati e più di 171mila utenti coinvolti, di cui 54mila under14, il settore librario sta vivendo una vera rinascita post-Covid. Un dato che testimonia come i libri siano ancora il ponte tra generazioni, stimolando curiosità e crescita culturale tra i più giovani.

