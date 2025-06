libertas nuoto novara terzo posto per gli esordienti b ai campionati regionali di categoria

Sette punti che testimoniano il talento e la determinazione dei nostri giovani nuotatori nel cuore del Piemonte. La Libertas Nuoto Novara conquista un meritato terzo posto ai campionati regionali di categoria, confermando la propria forza tra le eccellenze del nuoto piemontese. Un risultato che spinge il nostro team a ulteriori successi, alimentando la passione e l’impegno di tutti i nostri atleti verso nuove sfide.

