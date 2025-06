Libertas Nuoto Novara terzo posto per gli Esordienti B ai Campionati regionali di categoria

Sette punti che fanno la differenza, ma il team della Libertas Nuoto Novara dimostra ancora una volta di essere una forza da rispettare. Con determinazione e talento, gli Esordienti B si sono piazzati sul podio regionale, consolidando la loro crescita e promettendo un futuro ricco di successi. Un risultato che riempie di orgoglio e motiva a puntare ancora più in alto nelle prossime sfide.

Terzo posto in Piemonte confermato nella classifica a squadre per la Libertas Nuoto Novara, a soli 7 punti dalla seconda piazza occupata dalla Sisport e dietro alla vincitrice Vo2 Nuoto Torino, al campionato regionale per la categoria Esordienti B disputatosi lo scorso week end a Torino.

