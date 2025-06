Liam Gallagher sul ritorno con gli Oasis live | Non riesco a non pensare al tempo sprecato

Liam Gallagher, con il suo tipico spirito schietto, riflette sul ritorno degli Oasis dal vivo, un evento che riaccende ricordi e emozioni. Dopo sedici anni, il legame tra Liam e Noel Gallagher si riannoda sul palco, riportando in vita l'energia di una band che ha rivoluzionato il britpop. Un momento tanto atteso che ci fa pensare quanto il tempo sprecato possa essere comunque riscattato, perché la musica, alla fine, vince sempre.

Liam Gallagher continua a raccontarsi ai fan sul ritorno live con gli Oasis, che lo rivedrĂ condividere il palco insieme al fratello Noel, a distanza di sedici anni dall’ultimo concerto. La formazione e originale della band, nata a Manchester nel 1991, insieme ai i fratelli Gallagher, Paul Arthurs, vedeva anche Paul McGuigan e Tony McCarroll. Gli Oasis hanno segnato la storia del britpop a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila portando al successo brani come Wonderwall, Stop Crying Your Heart Out, Champagne Supernova e Don’t Look Back in Anger, tra i tanti. Nel 1999 Arthurs e McGuigan lasciavano il progetto nel 1999, seguito pochi anni dopo dal batterista Allen White, subentrato nel 1995. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it