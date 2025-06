Lezione sul referendum bufera sulla prof | segnalata all’Ufficio scolastico

Una recente polemica scuote Pesaro: una professoressa del Mamiani, coinvolta in un dibattito sul referendum, è stata segnalata all’Ufficio scolastico regionale dal centrodestra per presunte indebite ingerenze politiche. La questione solleva interrogativi importanti sulla libertà di espressione in ambito scolastico e sui limiti tra impegno civico e propaganda. La vicenda invita a riflettere su come tutelare l’autonomia delle insegnanti senza compromettere la neutralità educativa.

Pesaro, 12 giugno 2025 – " La scuola non è un palcoscenico di propaganda politica ". Il centrodestra chiede le dimissioni della prof del Mamiani dal ruolo di consigliera comunale Pd e dalla Commissione Politiche Educative e annuncia anche una segnalazione all'Ufficio scolastico regionale: "Affinché siano valutati eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti della docente", è quanto affermano i consiglieri comunali di centrodestra. L'eco dell'episodio al Liceo Mamiani non si spegne. Dopo la lettera di un gruppo di studenti che denuncia una presunta lezione 'sbilanciata' sul referendum da parte della professoressa Simonetta Drago, consigliera comunale del Pd, la reazione del centrodestra è durissima.

