L' Extended Reality non è più fantascienza Al Metaverse Generation Summit i nuovi orizzonti tecnologici delle aziende

La seconda edizione del Metaverse Generation Summit ha trasformato Milano in un vero e proprio epicentro di innovazione immersiva, dimostrando come l'extended reality stia rivoluzionando il mondo aziendale. Tra visioni strategiche, applicazioni concrete e networking di alto livello, l’evento ha aperto nuove strade per affrontare le sfide del presente e disegnare il futuro digitale. Un'occasione imperdibile per scoprire i nuovi orizzonti tecnologici che stanno plasmando il nostro domani.

Una giornata all'insegna di visioni strategiche, sperimentazione e applicazioni concrete: la seconda edizione del Metaverse Generation Summit ha confermato Milano come crocevia dell'innovazione immersiva, trasformando il Teatro Alcione in un hub pulsante di tecnologie avanzate, networking e progetti capaci di ridisegnare il modo in cui le imprese affrontano il presente e preparano il futuro. Ideato, organizzato e promosso da XMetaReal, l'evento ha riunito aziende, istituzioni e professionisti del mondo del lavoro per condividere esperienze e dimostrare quanto l'Extended Reality rappresenti oggi una leva strategica nei processi aziendali, nella pubblica amministrazione e nel terzo settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “L'Extended Reality non è più fantascienza”. Al Metaverse Generation Summit i nuovi orizzonti tecnologici delle aziende

