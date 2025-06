L’ex segretario della Cisl Luigi Sbarra nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per il SUD

Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel governo come nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per il Sud. La cerimonia di giuramento, svoltasi oggi a Palazzo Chigi, segna un importante passo avanti nel suo percorso politico, portando la sua esperienza e competenza al servizio delle sfide che il Mezzogiorno deve affrontare. Una nomina che promette di portare nuova energia e prospettive concrete per il Sud Italia.

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento di Luigi Sbarra come nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

