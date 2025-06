L'ex primo ministro gli studenti di medicina e la coppia | chi erano le vittime dell'incidente aereo in India

L’incidente aereo avvenuto ad Ahmedabad, in India, ha colpito diverse personalità di spicco: l’ex primo ministro del Gujarat, Vijay Rupani, una coppia di fondatori di una pagina dedicata al benessere e alcuni studenti di medicina. Tra le vittime confermate figurano Jamie Ray Meek e Fiongal Greenlaw-Meek, pronti a tornare nel Regno Unito. Un tragico evento che ha sconvolto molte vite e suscitato profonde emozioni. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

L'ex primo ministro del Gujarat, Vijay Rupani, la coppia fondatrice di una pagina sul benessere e gli studenti di medicina: chi sono le prime vittime accertate dello schianto aereo di Ahmedabad, in India. In un video, Jamie Ray Meek e Fiongal Greenlaw-Meek spiegavano di essere in procinto di tornare nel Regno Unito.