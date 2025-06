L’ex moglie del medico che operava senza permessi | Si portava le pazienti a casa e se ne invaghiva

Irina Cordova, ex moglie del medico coinvolto in attività non autorizzate e tragici incidenti, rompe il silenzio raccontando la sua verità. Dopo anni di separazione, si trova a confrontarsi con una realtà devastante, lontana da ogni responsabilità diretta. La vicenda di uno studio senza licenza e senza defibrillatore, che ha portato alla morte di una paziente, scuote profondamente lei e le sue figlie. Ecco cosa rivela Irina in un’intervista esclusiva.

Irina Cordova è l’ex moglie di José Lizàrraga Picciotti. Nello studio del medico una donna è morta dopo una liposuzione. Nello studio non c’era il defibrillatore. Oggi Irina, 59 anni, racconta che lei e le sue figlie sono distrutte: «Con lui siamo separati da sette anni, non c’entro nulla. Lavoravo salturiamente in quello studio, quel giorno non ero lì». In un’intervista rilasciata al Messaggero la radiologa con due lauree e specializzazioni riconosciute in Italia spiega che lavora da 30 anni nel nostro paese ed è regolarmente iscritta all’Ordine dei Medici. Con il marito è stata insieme per 35 anni, «ma questa vicenda non mi riguarda». 🔗 Leggi su Open.online

