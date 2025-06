L' ex gelateria e centro commerciale Garuda si trasforma nel resort Dream Beach

l’ultima estate in cui la gelateria "Garuda" di Porto Santa Margherita, in piazzale Portesin, ha tenuto aperti i battenti risale all'ormai lontano anno 2000: i vacanzieri più assidui della località marittina, tra cui tantissimi trevigiani ma anche padovani oltre a tanti stranieri, ricorderanno le dolci sere trascorse gustando gelati artigianali e sguardi sul mare. Ora, quell'incantevole angolo si trasforma in un esclusivo resort, Dream Beach, pronto a regalare nuove emozioni e memorabili momenti di relax.

