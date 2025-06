L' ex campione Carnevale | Io orfano di femminicidio

Andrea Carnevale, ex campione di calcio e testimone di un’ingiustizia che ha segnato la sua vita, si apre con coraggio in questa intervista. La sua storia, intrisa di dolore e resilienza, ci guida attraverso gli anni bui di un’infanzia segnata da violenza e perdita, dimostrando come il sogno di un pallone possa trasformarsi in una forte testimonianza di speranza. Scopriamo insieme il suo percorso di rinascita e di lotta contro l’ombra del passato.

La madre di Andrea Carnevale lavava i panni giù al fiume quando il padre la uccise. Era un ragazzo di 14 anni, portò i suoi resti alla caserma dei Carabinieri dove tante volte aveva raccontato delle violenze che la donna subiva famiglia. Carnevale ha tratto forza dal suo sogno, il pallone. Giocava già in serie A quando il padre, uscito dal carcere, si suicidò. In questa intervista ci racconta i tratti più oscuri della sua storia e il suo incredibile riscatto fino al giorno più bello della sua vita, quello del primo scudetto con il Napoli: “Lì guardai il cielo e capiii che ce l’avevo fatta”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - L'ex campione Carnevale: "Io, orfano di femminicidio"

