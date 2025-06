L’Europa del futuro tra gelo e tempeste | il rischio paradossale del global warming

l’Europa del futuro tra gelo e tempeste, svelando un rischio paradossale del global warming. Mentre ci aspettiamo un pianeta più caldo, le variazioni di questa complessa circolazione oceanica potrebbero innescare una nuova era glaciale nel cuore del continente. Un fenomeno che sfida tutte le nostre convinzioni e ci spinge a riflettere sulle insidie nascoste del cambiamento climatico. È fondamentale comprendere queste dinamiche per proteggere il nostro domani.

Roma, 12 giugno 2025 - Una nuova ‘era glaciale’? C’è un'altra faccia, forse per molti inaspettata, del riscaldamento globale e ha a che fare con il Capovolgimento meridionale della circolazione atlantica ( Amoc ), un sistema di correnti che trascina acqua calda dall’emisfero australe e dai tropici verso l’emisfero settentrionale, dove si raffredda, affonda e ritorna verso sud. Cambiamenti in questo delicato sistema porterebbero a un abbassamento delle temperature in Europa, il cui clima mite dipende proprio dall'Amoc. Come ricorda la Cnn, numerosi studi suggeriscono che questo sistema si stia indebolendo: i più estremi ipotizzano che possa cessare di esistere entro la fine di questo secolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net