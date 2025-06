Letterando in fest dopo l' incontro con Montari altra giornata di libri e cultura | gli appuntamenti

Dopo l'incontro con il rinomato storico dell'arte Tomaso Montanari, Sciacca si conferma cuore pulsante di libri e cultura. La festa letteraria, ideata da Sino Caracappa, prosegue con entusiasmo e nuove proposte in programma giovedì 12 giugno al Circolo Garibaldi alle 18:30, dove sarà presentato il...

A Sciacca, dopo l’incontro con il professore Tomaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'UniversitĂ per stranieri di Siena, la manifestazione fondata da Sino Caracappa continua con nuovi appuntamenti in programma giovedì 12 giugno. Al Circolo Garibaldi, alle 18,30, sarĂ presentato il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Letterando in fest, dopo l'incontro con Montari altra giornata di libri e cultura: gli appuntamenti

