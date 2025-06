letizia di spagna irresistibile abito bianco seducente e muscoli in vista

Letizia di Spagna si conferma tra le regine più magnetiche del jet set internazionale, sfoggiando un abito bianco seducente che mette in risalto i suoi muscoli scolpiti. Alla cerimonia di chiusura del concorso Santander Bank, ha conquistato tutti con il suo fascino naturale e la sua eleganza senza tempo. Pronta per le vacanze estive, la Regina si lascia andare a confidenze intime e momenti di relax, dimostrando ancora una volta di essere una icona di stile e raffinatezza.

Letizia di Spagna è apparsa come una star alla cerimonia di chiusura del concorso indetto dalla Santander Bank, indossando un abito bianco di Massimo Dutti che scolpiva le sue forme ed esaltava i suoi muscoli. La Reina si è lasciata andare anche a confidenze personali su sua figlia Leonor, impegnata nell'addestramento militare in marina. Letizia di Spagna divina con Richard Gere. Letizia di Spagna è quasi pronta per le vacanze estive e ha diradato i suoi impegni pubblici in agenda. E come sempre, quando si mostra, fa parlare di sé per le sue scelte di stile. Anche se ultimamente la Reina ha preferito look meno appariscenti, a volte persino dimessi, non ha deluso le attese, partecipando alla cerimonia di chiusura del XVIIesimo concorso de "Euros de tu Nómina".