L' estate nei tuoi occhi 3 | amori fidanzamenti e sorprese nel trailer dei nuovi episodi

Preparati a vivere un’estate ricca di emozioni con “L’estate nei tuoi occhi” – la nuova stagione che approderà su Prime Video il 16 luglio, promettendo amori, sorprese e colpi di scena. Il trailer esclusivo svela le complicazioni sentimentali di Belly e un’estate piena di aspettative e rivelazioni. Sei pronto a scoprire cosa riserva questa avventura? Non perdere l’appuntamento, perché questa stagione ti lascerà senza fiato.

Prime Video ha condiviso il nuovo trailer della stagione 3 della serie L'estate nei tuoi occhi, anticipando sorprese e colpi di scena. Il 16 luglio arriverà su Prime Video l'ultima stagione della serie L'estate nei tuoi occhi e il trailer condiviso online mostra qualche interessante anticipazione riguardante la complicata situazione sentimentale della protagonista, Belly. Cosa mostra il trailer della stagione 3 Sulle note delle canzoni di Taylor Swift, come accaduto con i precedenti teaser, il video promozionale della terza stagione della serie L'estate nei tuoi occhi mostra Isabel "Belly" Conklin (Lola Tung) insieme a Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'estate nei tuoi occhi 3: amori, fidanzamenti e sorprese nel trailer dei nuovi episodi

In questa notizia si parla di: estate - tuoi - occhi - trailer

"La vita è troppo breve per non viverla con la persona che ami". Belly e il suo cuore alla resa dei conti nel trailer ufficiale della terza e ultima stagione de #LEstateNeiTuoiOcchi.

