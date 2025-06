L’estate a Piancastagnaio nel segno della cultura e della tradizione

L’estate a Piancastagnaio si preannuncia all’insegna di cultura, tradizione e comunità. La giunta comunale ha approvato il programma “Estate 2025”, un evento che promette di valorizzare il patrimonio locale e rafforzare il senso di appartenenza. Con entusiasmo e orgoglio, assessore e sindaco condividono la volontà di trasformare questa stagione in un’occasione di scoperta e incontro per tutti. Scopriamo insieme cosa ci aspetta questa estate!

La giunta comunale di Piancastagnaio ha approvato l’ atto di indirizzo del prossimo programma culturale estivo " Estate 2025 a Piancastagnaio ", dal titolo " Cultura, tradizione e comunità in scena ". Presentazione che ha visto l’ assessore alla cultura Pierluigi Piccini e il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi soddisfatti per la realizzazione di un programma condiviso che nella sua sintesi guarda alla cultura come motore di coesione sociale, attrazione turistica e rigenerazione urbana. L’ inizio è previsto il 26 giugno con l’ inaugurazione del Cammino di Santa Caterina e merenda nell’ oliveta. 🔗 Leggi su Lanazione.it