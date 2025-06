Lerici Sport sconfitto da Canottieri Milano | sfuma il sogno play off

In una sfida emozionante, Lerici Sport si arrende di fronte a Canottieri Milano, che conquista la vittoria e mette fine al sogno playoff dei padroni di casa. Una partita ricca di colpi di scena e intensità, che ha visto entrambe le squadre dare il massimo fino all'ultimo secondo. La delusione è grande, ma il team di Lerici può comunque essere orgoglioso dell'impegno messo in campo. Ora, occhi puntati verso nuove opportunità e sfide future.

LERICI SPORT 9 CANOTTIERI MILANO 12 (3-2, 3-3, 2-5, 1-2) LERICI SPORT: Frolla, Moretti, Davini, Padula, Strata, Boracchia, Talocchi, Franconi, Pellegri, Blasoni, Quattrocchi, Mini, Di Gregorio, Maresca. Allenatore: Sellaroli. Vice: Pellegri. CANOTTIERI MILANO: Costadoni, Majorana, Santaniello, Crespi, Vetuli, Vitale, De Amicis, Palazzo, Gianoli, Gabardi, Steri, Campo, Tommei, Arcari. Arbitro: Angelo Casazza Marcatrici: Davini 3, Padula 1, Franconi 1, Pellegri 1, Mini 2, Maresca 1 (L); Santaniello 2, Palazzo 4, Gabardi 4, Steri 2 (M). VENERE AZZURRA (SP) - Sfuma il traguardo play off per le ragazze del Lerici Sport femminile: con la sconfitta contro la seconda Canottieri Milano, che ha espugnato la "Cicci Rolla" della Venere Azzurra battendo le padrone di casa per 12 a 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Lerici Sport sconfitto da Canottieri Milano: sfuma il sogno play off

In questa notizia si parla di: lerici - sport - canottieri - milano

SERIE B FEMMINILE - Domenica 8 giugno, Piscine comunali Cicci Rolla, ore 18:00 LERICI - CAN. MILANO

