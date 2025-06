lepida e comune insieme per migliorare gli accessi alla rete wifi pubblica

Il Comune di Bagnolo, in collaborazione con Lepida, ha recentemente rinnovato gli access point nelle aree pubbliche, potenziando la rete Wi-Fi per i cittadini. Questi interventi, tra cui la sostituzione degli impianti in piazza Garibaldi e presso la biblioteca comunale, garantiscono una connessione più veloce e stabile, favorendo un accesso più semplice e immediato alla rete. Un passo importante verso una comunità sempre più connessa e digitale...

Grazie alla collaborazione con la società Lepida, il Comune di Bagnolo ha rinnovato di recente gli access point nelle principali aree pubbliche del paese, dove è presente la rete wifi, disponibile per tutti i cittadini che si trovano nella zona. In questi giorni, in particolare, sono stati sostituiti gli impianti in piazza Garibaldi e nell'area della biblioteca comunale, migliorando la qualità della connessione, a favore di tutti gli utenti in transito e con necessità di collegarsi alla rete internet. La connettività gratuita e potenziata è presente anche in piazza Aldo Moro, al Centro Giovani, in Piazzetta degli Incontri, nella sala del consiglio comunale all'interno del municipio.