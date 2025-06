Leopardi e co | trailer del film con jeremy irvine

Immergiti nel cuore di Recanati con "Leopardi & Co", la commedia romantica che trasporta il pubblico tra poesia, emozioni e risate. Con Jeremy Irvine protagonista e Federica Biondi alla regia, questa pellicola ti farà scoprire un lato inedito della città natale di Leopardi, mescolando sentimenti profondi a humor leggero. Prepara i fazzoletti e il sorriso: perché la magia di questa storia è pronta a conquistarti.

leopardi & co: una commedia romantica ambientata a recanati. Il nuovo film Leopardi & Co, diretto da Federica Biondi, approda nelle sale italiane con una narrazione leggera e coinvolgente. Distribuito da Eagle Pictures, il film si distingue per l’ambientazione esclusivamente recanatese e per la sua capacitĂ di intrecciare tematiche poetiche e sentimentali in un contesto di commedia romantica. La pellicola, scritta da Mauro Graiani su un’idea originale di Roberto Cipullo e Nicola Barnaba, propone un racconto che ruota attorno alla crescita dell’amore tra due giovani protagonisti, David e Silvia, all’interno della suggestiva cornice marchigiana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it