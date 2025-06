Leopardi & Co | il trailer del film con Jeremy Irvine

Preparati a scoprire un mondo sorprendente con "Leopardi & Co", il nuovo film che vede Jeremy Irvine protagonista, diretto da Federica Biondi. Un mix di emozioni e avventure che ti terrà col fiato sospeso, arrivando nelle sale italiane dal 14 agosto. Distribuito da Eagle Pictures, questa pellicola promette di affascinare grandi e piccini. Non perdere il trailer e lasciati conquistare dalla magia di questa straordinaria storia!

Leopardi & Co: il trailer del film con Jeremy Irvine Leopardi & Co ¬†diretto da¬† Federica Biondi ¬†con¬† Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi, Paolo Camilli, Aurora Calabresi,¬† Aurora Moroni ¬†e¬† Daniele Fiengo¬† arriva nelle sale italiane da¬† gioved√¨ 14 agosto¬† distribuito da Eagle Pictures.¬†Il film scritto da Mauro Graiani da un‚Äôidea originale di Roberto Cipullo e Nicola Barnaba √® una co-produzione Camaleo e Eagle Pictures. Leopardi & Co √® una commedia romantica, girata interamente a Recanati, in cui l‚Äôamore fra i due giovani protagonisti, David e Silvia, sboccia e cresce nella cittadina marchigiana, ruotando attorno al mito senza tempo di Giacomo Leopardi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

