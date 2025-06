Leoni l’Inter è in pole nella corsa! La situazione di mercato – SM

L’Inter si mette in pole position per assicurarsi Giovanni Leoni, promettente difensore del Parma, grazie a una strategia di mercato ben avviata. La sua crescita e le prestazioni in campo hanno attirato l’attenzione dei nerazzurri, desiderosi di rafforzare la linea difensiva con un talento giovane e promettente. La situazione si fa calda: il futuro di Leoni potrebbe presto svelarsi sotto il segno dell’Inter, un colpo che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione.

L'Inter in questo momento è in pole nella corsa che porta a Giovanni Leoni, difensore del Parma. Da Sport Mediaset arriva la spiegazione sulla situazione di mercato. CORSA – Giovanni Leoni ha avuto poco spazio al Parma e quando lo ha avuto c'era Cristian Chivu sulla panchina del club emiliano. L'allenatore romeno ha visto nel ragazzo un talento di grande prospettiva e ha ottenuto risultati estremamente positivi. Leoni ha comandato il reparto arretrato del Parma, ha dato i centimetri che mancavano e ha permesso alla sua squadra di guadagnare la salvezza. Adesso sono diversi i club che sono in corsa per acquistare il difensore, tra questi c'è anche l' Inter.

Leoni Juventus, sul centrale è forte il pressing di quel club rivale. Un’ex sinergia bianconera potrebbe eliminare Madama dalla corsa. Cosa filtra - I giovani talenti calcistici stanno riscuotendo un'attenzione sempre maggiore nel panorama della Serie A, e Giovanni Leoni non fa eccezione.

