Leoni Juventus lo vogliono tutti! Due rivali si inseriscono nella corsa per il difensore | il Parma spara altissimo La cifra richiesta

Leoni Juventus, il difensore del Parma, è al centro di un'autentica bagarre di mercato. Tutti lo cercano e le pretendenti non mancano: la Juve, il Milan e l'Inter sono pronte a sfidarsi per assicurarsi il talento crociato. Con una richiesta di 25 milioni di euro, il Parma fissa il prezzo e alimenta l'interesse di grandi club italiani. La corsa per il difensore si infiamma, ma quale squadra riuscirà a strapparlo ai crociati?

Leoni Juventus, lo vogliono tutti: gli ultimissimi dettagli sul futuro del difensore del Parma accostato ai bianconeri. Il difensore del Parma Leoni sarà uno dei calciatori più voluti in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da Di Marzio a Sky Calciomercato L'Originale, oltre al calciomercato Juve ci sarebbero Milan e Inter con i crociati che chiedono 25 milioni di euro. PAROLE – «Leoni lo vogliono tutti. Piace alla Juve, si è informato il Milan ma anche l'Inter. Il Parma lo valuta circa 25 milioni, una valutazione già molto alta».

Leoni Juve, ancora nessun contatto con l’entourage ma… Ci sono importanti novità sul difensore del Parma - Leoni Juve: il difensore del Parma, Giovanni Leoni, è al centro delle attenzioni bianconere. Sebbene non ci siano attualmente contatti con il suo entourage, i rumors si intensificano.

La richiesta del #Parma per #Leoni è altissima: tra i 25 e i 30 milioni di euro per tutti, compresa l'#Inter. Sul difensore anche Milan e Juventus @DiMarzio

