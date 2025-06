Leoni Juve l’Inter è in pole! Svelata la cifra del possibile affare | Marotta vuole anticipare la concorrenza Gli ultimi aggiornamenti

L’attenzione del calcio mercato si infiamma: l’Inter sembra in vantaggio per il giovane talento Leoni, con una cifra che potrebbe superare i 25 milioni di euro. Il Parma resiste, ma le trattative sono appena agli inizi e il futuro del difensore si fa sempre più incerto. Marotta e la sua squadra non vogliono perdere tempo e cercano di anticipare la concorrenza… Rimani con noi per tutti gli ultimi aggiornamenti!

Leoni Juve, l’Inter è in pole! Svelata la cifra: tutti gli aggiornamenti sul possibile futuro del difensore di proprietà del Parma. Come rivelato da calciomercato.com, l’ Inter è tornata forte su Leoni. Tuttavia, per meno di 25 milioni il Parma non si siede nemmeno al tavolo della trattativa. Un primo incontro tra le dirigenze è andato in scena due giorni fa per parlare di Bonny e Leoni, due richieste precise di Chivu che li conosce bene. Il club nerazzurro è comunque in pole: anche il calciomercato Juve è avvisato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juve, l’Inter è in pole! Svelata la cifra del possibile affare: Marotta vuole anticipare la concorrenza. Gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

Il tecnico dell'Inter intenzionato ad accettare l'offerta monstre arrivata dal club saudita. In caso di addio il preferito da Marotta sarebbe Allegri, che però è in pole a Napoli per sostituire Conte diretto alla Juve Vai su Facebook

Leoni Juventus, i bianconeri balzano in pole sull'Inter!; Juve, Leoni sempre più prima scelta per la difesa: serve un'offerta importante; Leoni Juve, tra i bianconeri e l'Inter si inserisce....

Inter in pole per Leoni del Parma: 25 milioni la base d'asta calciomercato.com scrive: Ha fatto il suo esordio in serie C a 16 anni con la maglia del Padova, due anni dopo ha annullato.