Leoni investimento obbligatorio per l’Inter! Il passato non perdona

Il futuro dell'Inter passa anche per scelte audaci e strategie mirate, e Giovanni Leoni rappresenta un investimento imprescindibile. L’exploit del passato non perdona, ma proprio lì si nasconde l’opportunità di rinascita e crescita. Con trattative che richiedono cifre considerevoli, come quella con il Parma, l’Inter deve ponderare bene ogni mossa per costruire una squadra vincente. La sfida è lanciata: il prossimo passo può fare la differenza.

Giovanni Leoni è un investimento da fare per il prossimo futuro. L'Inter deve cambiare in difesa, il passato non perdona affatto e due precedenti mandano un segnale da non dimenticare. INVESTIMENTO ALTO – Il Parma ha sparato altissimo nella trattativa con l' Inter per Giovanni Leoni. L'amministratore delegato Cherubini ha parlato giĂ con la dirigenza nerazzurra e ha fissato il prezzo per il giovane talento del club emiliano: 25-30 milioni di euro. ServirĂ perciò uno sforzo importante da parte della societĂ meneghina, ma soprattutto dalla proprietĂ americana Oaktree che dovrebbe approvare l'acquisto.

