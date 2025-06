Leoni il Parma spara alto con l’Inter | il prezzo fissato – Sky

L'Inter punta in alto nel mercato di gennaio, con un occhio attento alle stelle del Parma. Dopo aver incontrato i gialloblù per Ange-Yoan Bonny, i nerazzurri non si sono limitati: tra le opzioni c’è anche Giovanni Leoni, un nome che sta facendo discutere. La trattativa si fa intensa e complessa, ma l’Inter sembra determinata a definire gli accordi. Il futuro di Leoni si gioca ora: resterà in ballo o cambierà rotta?

L’Inter nella serata di ieri ha incontrato a Milano il Parma per trattare Ange-Yoan Bonny, ma a quanto pare non è stato l’unico nome sul piatto. Anche Giovanni Leoni tra le opzioni, Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha dato aggiornamenti. TRATTATIVA DIFFICILE – Giovanni Leoni è uno dei nomi per cui l’ Inter si sta muovendo in questi primi giorni di mercato. Ieri la dirigenza ha incontrato il Parma per parlare prima di Ange-Yoan Bonny per il reparto offensivo, ma il francese non è stato l’unico di cui si è trattato. La società meneghina ha cominciato a sondare il terreno anche per Leoni, difensore del club emiliano di appena 17 anni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni, il Parma spara alto con l’Inter: il prezzo fissato – Sky

In questa notizia si parla di: inter - leoni - parma - spara

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

Panchina Inter: se la trattativa con Fàbregas dovesse sfumare, rimarrebbero in corsa due ex, Christian Chivu (in trattativa per il rinnovo col Parma) e Patrick Vieira (che sta facendo lo stesso con il Genoa. Chi sarebbe l’uomo giusto? Vai su Facebook

CdS - L'Inter guarda a Parma anche per il mercato: tre giocatori nel mirino; Milan, la rivoluzione parte dalla difesa: piacciono Leoni e Gila. Udogie per la fascia; CDS - Napoli su Bonny del Parma, piace anche all'Inter, interesse anche per Leoni e Suzuki.

Mercato Inter, Ausilio prova il colpo: occhi sul difensore del Parma! C’è la mossa del ds nerazzurro Si legge su calcionews24.com: Leoni è ormai uno dei nomi più chiacchierati nel calciomercato dell’Inter per rinforz ...