Il calcio italiano si prepara a un mercato ricco di sorprese, e tra le stelle emergenti c'è Giovanni Leoni, il difensore del Parma che sta attirando l'attenzione dell'Inter. Con un potenziale enorme e una crescita costante, Leoni si conferma come uno dei profili più promettenti della Serie A. Tuttavia, i nerazzurri devono valutare attentamente alcuni dati di realtà prima di fare il grande salto, perché nel calcio come nella vita, tutto ha il suo tempo e le sue dinamiche.

Giovanni Leoni è il difensore più apprezzato dall’Inter in vista della prossima annata. L’interesse dei nerazzurri per il calciatore del Parma è molto concreto, ma sono due i dati di realtà con cui dover fare i conti. IL PUNTO – Giovanni Leoni piace tantissimo alla dirigenza e al nuovo staff tecnico dell’Inter, ormai non è più un mistero. Il calciatore del Parma rappresenta una delle figure più interessanti del calcio italiano, tanto da aver attirato su di sé l’interesse di tutte le big del calcio italiano, oltre che di alcune squadre estere. Su queste basi, era inevitabile che i ducali elevassero le proprie richieste per il classe 2006, passando da 15 milioni a 25-30. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni e il Parma non hanno fretta: l’Inter registra 2 dati – Sky

