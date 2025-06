Leone XIV-Mattarella – Fede diplomazia e impegno per la pace

Il recente incontro tra il Presidente Mattarella e il Papa Leone XIV rappresenta un momento di grande significato, simbolo di fede, diplomazia e impegno condiviso per la pace. Questa storica visita di Stato, avvenuta il 6 giugno, sottolinea come i valori spirituali e le responsabilità diplomatiche possano convergere per costruire un futuro di armonia. Un ponte tra religione e politica che rafforza l’unità del nostro Paese e il ruolo internazionale della Santa Sede.

Si può ritenere sicuramente di rito, ma parimenti importante, la prima visita di Stato, tenutasi il 6 giugno, tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ed il Santo Padre, Leone XIV. A circa un mese di distanza dalla Santa messa di inizio pontificato di Prevost, tale incontro diplomatico, che si è svolto presso la . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Leone XIV-Mattarella – “Fede, diplomazia e impegno per la pace”

In questa notizia si parla di: leone - mattarella - fede - diplomazia

Mattarella a Torino cita papa Leone: “I tempi li costruiamo noi” - Il presidente Mattarella, durante la cerimonia di apertura dell'anno accademico della Scuola di Sviluppo del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a Torino, evoca le parole di Papa Leone: "I tempi li costruiamo noi".

#LeoneXIV ha ricevuto ieri per la prima volta in udienza in #Vaticano Kiko ArgĂĽello, padre Mario Pezzi e Maria AscensiĂłn Romero che hanno presentato l'opera di #evangelizzazione nei cinque continenti #VaticanNewsIT Vai su Facebook

Mattarella incontra Papa Leone XIV: al centro pace, conflitti e futuro dell’Europa; Parte l'era di Leone XIV, la folla e poi l'altare: «La Chiesa sia unita»; Leone XIV ha incontrato Vance in Vaticano: conflitti e diritti umanitari tra i temi affrontati - Vance incontra papa Leone XIV in Vaticano sull'Ucraina e gli altri conflitti (Video).

La diplomazia di Leone, la tela dell’ascolto al tempo di Trump e Putin Da repubblica.it: Nei primi passi da Pontefice Prevost si affida molto ai collaboratori che ha ereditato, da Paolin a Zuppi.