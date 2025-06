Leonardo Sciascia e l’acquaforte Taglio del nastro per la mostra

Un viaggio affascinante tra arte e letteratura prende vita al Castello Malatestiano di Longiano, dove sarà inaugurata la mostra "L’acquaforte per Leonardo Sciascia". Esponendo 90 opere di grandi artisti come Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani ed Edo Janich, questa esposizione celebra il genio e la profondità dell’acquaforte. Non perdere l'occasione di scoprire un patrimonio artistico unico, unendo creatività e cultura in un evento imperdibile.

La mostra ’L’acquaforte per Leonardo Sciascia. Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich’ 90 opere provenienti da collezioni private e dalla fondazione Balestra sarà inaugurata sabato alle 18 al castello Malatestiano di Longiano, sede della galleria d’arte moderna e contemporanea fondazione Tito Balestra. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Longiano Mauro Graziano, l’assessora alla cultura Sonia Bettucci, l’artista presente in mostra Edo Janich e il direttore e curatore della mostra Flaminio Balestra; sono inoltre attesi i collezionisti che hanno prestato le opere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Leonardo Sciascia e l’acquaforte. Taglio del nastro per la mostra

In questa notizia si parla di: mostra - leonardo - sciascia - acquaforte

Firenze, torna la mostra immersiva su Leonardo Da Vinci - Firenze torna a celebrare Leonardo da Vinci con la mostra immersiva "Da Vinci Experience" dal 9 giugno al 5 ottobre alla Cattedrale dell’Immagine.

? Ci siamo quasi... Ricordiamo a tutti che sabato 14 giugno alle ore 18:00 verrà inaugurata alla Fondazione Tito Balestra Onlus la mostra L'ACQUAFORTE PER LEONARDO SCIASCIA. GIORGIO MORANDI, LUIGI BARTOLINI, GIUSEPPE VIVIANI, EDO JANI Vai su Facebook

Leonardo Sciascia e l’acquaforte. Taglio del nastro per la mostra; Longiano, la mostra: “L’acquaforte per Leonardo Sciascia Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich; Quattro Maestri per Sciascia: a Longiano le acqueforti di Morandi, Bartolini, Viviani e Janich in una mostra unica.

Longiano, la mostra: “L’acquaforte per Leonardo Sciascia Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich Segnala lapiazzarimini.it: Longiano, la mostra: “L’acquaforte per Leonardo Sciascia Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich.