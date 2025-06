Leonardo | l' M-345 entra in servizio con l' Aeronautica Militare

L’Italia si conferma pioniera nell’addestramento militare con l’ingresso dell’M-345 Leonardo nell’Aeronautica Militare. Questo innovativo velivolo, sviluppato a Venegono Superiore, rappresenta un passo avanti decisivo per la formazione dei piloti di élite, combinando prestazioni elevate, efficienza economica e tecnologia all’avanguardia. Un’ulteriore testimonianza di come l’Italia domini il settore aeronautico, mantenendo un vantaggio competitivo a livello globale. L’introduzione dell’M-345 segna una nuova era di eccellenza e innovazione nelle forze armate italiane.

Milano, 12 giu. (askanews) - L'Italia innova l'addestramento dei piloti militari: l'M-345 è entrato infatti in servizio con l'Aeronautica Militare Italiana presso il 61° Stormo di Galatina. L'aereo, sviluppato da Leonardo nello stabilimento lombardo di Venegono Superiore, rafforza la leadership italiana nella formazione dei top gun, offrendo prestazioni superiori, abbattendo i costi operativi e consentendo, insieme all'M-346 - operativo presso l'International Flight Training School di Decimamannu - di coprire l'intero iter addestrativo dei piloti militari, dalla fase basica iniziale, fino alla fase più avanzata LIFT (Lead in to fighter training). 🔗 Leggi su Quotidiano.net