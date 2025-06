Leon sarà il protagonista di Resident Evil Requiem? Per Capcom è Grace il personaggio principale

Durante il Summer Game Fest 2025, l’attenzione dei fan di Resident Evil si è concentrata su un misterioso silenzio: Leon S. Kennedy, il volto iconico della serie, non appare né nel trailer ufficiale né nella demo esclusiva. Questa assenza ha acceso teorie e speculazioni, lasciando intendere che il protagonista di Requiem potrebbe essere qualcun altro, o forse una svolta sorprendente. Al centro della scena…

Durante il Summer Game Fest 2025 è stato annunciato Resident Evil Requiem, l’attesissimo nono capitolo della serie horror di Capcom, ma la sorpresa più grande per i fan non è stata ciò che si è visto, bensì ciò che non si è visto: Leon S. Kennedy. Ebbene sì, secondo molti sarà proprio Leon il protagonista del prossimo capitolo, ma nel trailer e nella demo privata mostrata alla stampa, il personaggio è completamente assente. Al centro della scena del trailer di annuncio troviamo infatti Grace Ashcroft, agente dell’FBI e figlia di Alyssa Ashcroft (protagonista di Resident Evil Outbreak). È l’unico personaggio giocabile mostrato finora e, secondo il game director Koshi Nakanishi, è lei la “nuova protagonista principale” del gioco, come affermato in un messaggio ufficiale rivolto ai membri del programma Resident Evil Ambassador. 🔗 Leggi su Game-experience.it