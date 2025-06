Lenovo e F1 guidano insieme il futuro dell’AI per potenziare le operazioni tecniche

Lenovo e Formula 1 uniscono le forze per rivoluzionare il mondo dell’intelligenza artificiale nel motorsport. Attraverso un innovativo test con il laptop ThinkPad X9 Aura Edition, basato sull’AI, stanno aprendo nuove strade per potenziare le operazioni tecniche e migliorare le performance in pista. Questa collaborazione segna l’inizio di un futuro in cui tecnologia e velocità si incontrano, spingendo oltre i limiti dell’innovazione. Un passo decisivo verso la nuova era del computing intelligente.

Formula 1 e Lenovo annunciano un test di successo del laptop ThinkPad X9 Aura Edition di Lenovo, basato sull'AI, presso l'Event Technical Centre (ETC), mostrando le possibilità che la nuova era del computing intelligente può avere nelle operazioni del motorsport. Nell'ambito di una partnership pluriennale, incentrata su innovazione e prestazioni, la F1 ha testato l'AI PC di Lenovo in loco all'interno dell'ETC durante il FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2025, supportando l'elaborazione dei dati di gara e l'efficienza operativa. Il test ha segnato un momento pionieristico per l'edge computing potenziato dall'AI nello sport più ricco di dati al mondo.

