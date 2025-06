L' emergenza idrica non finisce ancora prove e indagini a Fiumefreddo

L’emergenza idrica a Fiumefreddo continua a mettere a dura prova la comunità, con recenti indagini che rivelano criticità nella rete di Torrerossa. Ieri pomeriggio, un sopralluogo congiunto tra Amam e i responsabili di e-distribuzione ha evidenziato le sfide legate alla rete elettrica e all’approvvigionamento d’acqua. La situazione richiede interventi tempestivi e coordinati, affinché la città possa tornare alla normalità e garantire un servizio sicuro e affidabile per tutti.

