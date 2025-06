legno diavoli e vecchiette i burattini sono protagonisti

A Cazzano Sant’Andrea, il fascino del legno prende vita con la decima edizione di “Legno vivo”, un evento dedicato ai burattini e alle sculture di Virginio Baccanelli, uno dei pochi artigiani ancora attivi nella Bergamasca. Tra legno diavoli e vecchiette, tutto è pronto per una festa che celebra il talento, la tradizione e l’arte del burattinaio. Un’occasione imperdibile per scoprire un mondo incantato che unisce passione e creatività.

(Bergamo) Tutto pronto a Cazzano Sant'Andrea per la decima edizione della rassegna " Legno vivo ", ideata dal burattinaio Virginio Baccanelli, fra i pochi che in Bergamasca ancora produce in proprio burattini, scenografie e sceneggiature dei propri spettacoli. La manifestazione, che prende il via oggi, è un'ulteriore declinazione del progetto " Le Valli del legno ", promosso per il 2025 da Promoserio nell'ambito di Serio Art, tavolo di lavoro dedicato alla valorizzazione culturale delle Magnifiche Valli. La rassegna "Legno vivo" proporrà sette spettacoli di burattini da oggi al 27 agosto, con il patrocinio del Distretto de Le Cinque terre della Val Gandino.