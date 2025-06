Legnano | via al restauro dell’organo nella basilica di San Magno debutterà a fine novembre

A Legnano, il restauro dell’organo della basilica di San Magno sta per entrare nel vivo, con il debutto previsto a fine novembre. Un intervento da centinaia di migliaia di euro che, sebbene non ancora quantificato pubblicamente, testimonia l’impegno e la passione di tutta la comunità. È un’opportunità unica per riportare alla luce un patrimonio storico e musicale prezioso, e il prossimo autunno segnerà sicuramente un nuovo capitolo di rinascita culturale.

Legnano, 12 giugno 2025 – I diretti interessati glissano sull'argomento, ma è evidente che si sta parlando di un intervento che mette in gioco diverse centinaia di migliaia di euro. Ed è un peccato che la cifra non sia stata rivelata, perché il dato economico non avrebbe dato una dimensione semplicemente veniale, avrebbe però messo l'accento sulle volontà che si sono ritrovate e associate nel percorso che condurrà al delicato restauro dell'organo Antegnati, realizzato nel 1542 per la Basilica di San Magno di Legnano. Si è svolta ieri mattina nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni, infatti, la conferenza stampa di presentazione dell'importante intervento di restauro dell'organo della basilica centrale di Legnano, affidato alla ditta Mascioni Organi di Azzio e reso possibile grazie al sostegno della Gioielleria Sironi, realtà economica del centro cittadino che ha voluto così celebrare il suo 150° anniversario, e ai fondi dell'8 per mille destinati dalla Cei (Conferenza episcopale italiana) alla tutela dei beni artistici.

