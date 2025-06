L'Egitto blocca i partecipanti alla Marcia per Gaza rimpatriati anche degli italiani

La Marcia globale per Gaza, simbolo di solidarietà internazionale, sta vivendo un episodio inaspettato e delicato: l'Egitto ha respinto o rimpatriato numerosi partecipanti, tra cui quindici italiani. Questa decisione solleva questioni cruciali sulla libertà di espressione e il diritto di manifestare. Mentre il percorso verso Rafah si fa sempre più importante, resta da capire quale sarà il futuro di questa mobilitazione globale e il suo impatto sulla lotta per Gaza. Continua a leggere.

La Marcia globale per Gaza coinvolge migliaia di persone provenienti da diversi Paesi, che in questi giorni stanno convergendo in Egitto per poi marciare, a partire da domani, e arrivare domenica a Rafah. Ma le autorità egiziane hanno respinto o rimpatriato moltissime persone, tra cui anche almeno quindici italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: egitto - marcia - gaza - italiani

Bloccata la Marcia Globale per Gaza, l’Egitto si inchina a Israele e l’Occidente sta a guardare - di eventi evidenzia come, di fronte alle crisi umanitarie, le potenze mondiali preferiscano spesso chiudere gli occhi e inchinarsi a interessi geopolitici.

Partiti da Torino per andare alla marcia per Gaza: fermati 2 studenti italiani all’aeroporto del Cairo Vai su Facebook

Egitto, no alla Marcia per Gaza. Fermi ed espulsioni. Bloccati 15 italiani: “Vere deportazioni”; GLOBAL MARCH TO GAZA: IN MARCIA PER LA PACE E L’UMANITÀ; Prelevati dagli hotel e rimpatriati dall'Egitto con la forza: la denuncia degli attivisti italiani della Global March to Gaza.

L’Egitto blocca i partecipanti alla Marcia per Gaza, rimpatriati anche degli italiani fanpage.it scrive: La Marcia globale per Gaza coinvolge migliaia di persone provenienti da diversi Paesi, che in questi giorni stanno convergendo in Egitto per poi marciare ...