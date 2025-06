Lega Serie C 2025-26 | Nuove Regole con Salary Cap e Minutaggio

La stagione 2025-26 della Serie C si appresta a rivoluzionare il panorama calcistico con nuove regole che puntano a un equilibrio più sostenibile e competitivo. L'introduzione del salary cap e limiti sul minutaggio sono solo alcune delle novità che cambieranno il modo di gestire le squadre, mentre le restrizioni sui tesseramenti promettono di rendere il campionato ancora più avvincente e regolamentato. Scopriamo insieme come queste innovazioni influenzeranno il calcio di domani.

Nelle ultime ore la Lega di serie C ha reso note le nuove regole della stagione 2025-26. Il prossimo campionato sarà contraddistinto dall’introduzione del salary cap che stabilirà un tetto sugli ingaggi dei giocatori. Tra le altre disposizioni particolare attenzione al minutaggio. Le società nella ‘lista temporanei’ potranno inserire sino ad un massimo complessivo di 8 calciatori il con tesseramento a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di A, B o federazione estera. Nell’apposita ‘lista prof’ invece le squadre potranno inserire fino ad un massimo complessivo di 23 calciatori i cui status siano quelli di calciatori professionisti ex art. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lega Serie C 2025-26: Nuove Regole con Salary Cap e Minutaggio

