Lega Serie A contro la proposta di forma dei diritti TV | Con noi nessuna interlocuzione

La Lega Serie A si oppone fermamente alla proposta di riforma dei diritti TV, lamentando la mancanza di un confronto preventivo. Questa decisione solleva interrogativi sul futuro delle negoziazioni e sulla trasparenza delle trattative. In un contesto così caldo, resta da capire come evolverà il dialogo tra le parti e quali saranno le conseguenze per il calcio italiano. La partita è appena iniziata, e il campo è aperto a molteplici scenari.

La Lega Serie A si è detta contraria a "un disegno di legge predisposto senza che vi sia stata alcuna interlocuzione preventiva con la Lega stessa".

Riforma diritti tv, Lega Serie A si oppone: ‚ÄúStupore e contrarietà perché‚Ķ‚ÄĚ Lo riporta msn.com: La Lega Serie A si oppone "con fermezza" alla "riforma del sistema di vendita dei diritti audiovisivi": ecco la nota ...