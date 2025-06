Leclerc spaventa la Ferrari valuta l'attivazione della clausola d'uscita | cosa trapela dal suo entourage

L'ombra di un possibile addio si fa sempre più concreta nel box Ferrari. Charles Leclerc, dopo mesi di insoddisfazione, sta considerando di attivare la clausola d’uscita, alimentando i rumors su un futuro incerto. Tra tensioni interne e aspettative deluse, il talento monegasco potrebbe cambiare rotta. Ma cosa c’è davvero dietro questa decisione? Scopriamo i dettagli esclusivi e le possibili conseguenze di questa svolta che potrebbe cambiare le regole del gioco in F1.

Nonostante gli ultimi timidi segnali di ripresa, Charles Leclerc starebbe seriamente valutando il proprio futuro in Ferrari. Il malcontento filtra dal suo entourage e trova terreno fertile in un clima teso a Maranello, tra risultati deludenti, incertezze sul team principal e nuovi scenari in vista del Mondiale di Formula 1 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it