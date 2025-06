Leclerc smentisce voci di addio dalla Ferrari | Voglio vincere il Mondiale

Charles Leclerc mette a tacere le voci di addio alla Ferrari con fermezza e passione. Il pilota monegasco, in vista del GP del Canada, ribadisce il suo amore per la Scuderia e il desiderio di conquistare il Mondiale insieme. Vasseur? Rumors che non lo distolgono dal focus: vincere in pista. Per Leclerc, la dedizione e la fiducia nel team sono la chiave per superare ogni speculazione e puntare dritto alla vittoria.

"Non commento voci di me via dalla Ferrari. Sapete che amo la Rossa e voglio vincere il Mondiale con questo team". Parola di Charles Leclerc a Sky in vista del Gp del Canada. " Vasseur? Rumors che non mi piace sentire. Dobbiamo concentrarci dove possiamo fare differenza, in pista. Così - aggiunge il ferrarista - spegneremo queste chiacchiere, non ho nulla da commentare. Io credo in Fred come Fred ha sempre creduto in me e speriamo di farlo insieme". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leclerc smentisce voci di addio dalla Ferrari: "Voglio vincere il Mondiale"

