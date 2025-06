Leclerc lascia la Ferrari F1 sconvolta dopo l’annuncio

Leclerc lascia la Ferrari, scuotendo il mondo della Formula 1 e lasciando tutti con il fiato sospeso. Dopo anni di collaborazione e sogni condivisi, l’ipotesi di un addio del giovane talento monegasco apre uno scenario inaspettato e ricco di implicazioni. Ma quali sono i veri motivi di questa possibile rottura e cosa potrebbe riservare il futuro? La risposta potrebbe cambiare per sempre le sorti di uno dei team più celebri del paddock.

Charles Leclerc e la Ferrari, un matrimonio duraturo ma non senza crisi: ora c’è chi annuncia l’addio del monegasco Charles Leclerc via dalla Ferrari: è una suggestione che ha del clamoroso quella che aleggia nel paddock della Formula 1. Una suggestione non senza fondamenti, almeno dal punto di vista della logica. Il monegasco è arrivato a 27 anni senza poter veramente mai lottare per il titolo, nonostante abbia mostrato in tutti questi anni il suo immenso talento. Il ‘predestinato’ è rimasto tale, sicuramente per qualche suo errore, ma anche e soprattutto per non aver mai avuto una macchina in grado di tenere botta con la concorrenza. 🔗 Leggi su Sportface.it